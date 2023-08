Il debutto di Luca Bizzarri nei panni di Fede a "Ciro, il figlio di Target"

Chi ricorda Luca Bizzarri a "Ciro, il figlio di Target"? Il comico e attore genovese ha fatto il proprio esordio nel programma di Italia 1 nel 1997. Già da allora Bizzarri era legato al collega e amico Paolo Kessisoglu con cui partecipò alla fondazione del gruppo cabarettistico I cavalli marci, che iniziarono ad acquisire popolarità proprio nella stagione televisiva 1997-1998 facendo parte del cast della trasmissione comica condotta da Gaia De Laurentiis.

Il duo però decise di abbandonare I cavalli marci già alla fine di quella stagione, per partecipare in coppia nel film "E allora mambo!" di Lucio Pellegrini, e tornare l'anno successivo a "Ciro" 1999. Luca e Paolo fanno coppia già dal 1991 quando si conobbero durante i provini per l'ammissione alla scuola del Teatro Stabile di Genova. In questo video, del 1997, rivediamo Bizzarri interpretare Fede, il ragazzo medio dei primi anni 2000 che aveva una particolare compagna di vita, ribattezzata la "carogna".