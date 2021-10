L'esibizione di Stéphanie di Monaco ai Telegatti nel 1986

Forse molti si sono dimenticati della carriera artistica di Stéphanie di Monaco, che in passato è stata anche cantante. La terza figlia della principessa Grace kelly e del principe Ranieri di Monaco, sorella di Carolina e Alberto, iniziò la sua carriera negli anni '80 con il suo primo singolo “Ouragan”.

Il successo fu immediato e il nuovo singolo entrò nelle classifiche europee di molti Paesi, tra cui anche l'Italia e in Francia rimane in testa alle classifiche per ben 3 mesi. Venne anche realizzato un videoclip sull’isola di Mauritius, dove Stephanie a bordo della Rolls Royce del padre, veniva inseguita da un misterioso uomo con il cappello, che era il suo alter ego mascolino.

Rivediamo la principessa di Monaco cantare “Ouragan” ai "Telegatti" nel 1986.