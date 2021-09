“Zombie” dei The Cranberries è uno dei brani simbolo del rock anni Novanta. Pubblicato nel 1994 nel loro secondo album, “No Need to Argue”, ha raggiunto la top 10 in 25 Paesi e nel 1995 ed è stato eletto “Miglior canzone dell’anno” negli MTV Europe Music Awards. Fu composta dalla Dolores O'Riordan nel 1993 in memoria di due ragazzi, Jonathan Ball e Tim Parry, rimasti uccisi in un attentato dell'IRA a Warrington in Inghilterra il 20 marzo 1993.

La canzone parla di come la violenza fosse diventata parte integrante della realtà irlandese in quegli anni. Secondo Dolores O'Riordan, gli "zombi" erano coloro che non vedevano, ormai assuefatti come dei morti viventi, l'insensatezza della violenza. In questo arrabbiato pezzo grunge la voce della cantante appare insolitamente dura, in linea con la crudezza del testo.

Riascoltiamola nella esibizione al Festivalbar del 1994.