Grazie al successo degli album "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" e "Nord sud ovest est", gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto sono diventati un'icona degli anni Novanta italiani.

Li ricordiamo con questo video del 1997, quando, ospite di "Un disco per l'estate", la band presentava "Basta un giorno così", un lavoro che, in realtà, era una trilogia: un album, un film e un tour. "Con l'album facciamo le canzoni, con il tour speriamo di farle cantare e con il film speriamo di dargli delle immagini per farle accompagnare. Insomma, è un progetto completo", raccontava ai tempi Max Pezzali a Paolo Bonolis, prima di esibirsi nella tappa di Riccione.