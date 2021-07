Quando i Fool's Garden cantarono "Lemon Tree" a "Un disco per l'estate" '96

La band tedesca ha debuttato nel 1991 con il disco Fool’s Garden, seguito nel 1993 da Once in a Blue Moon. Il successo arriva però in seguito, nel 1995, con il disco Dish of the Day. Qui è contenuto Lemon Tree, il brano che cantano in questo video ospiti a “Un disco per l’estate” nel 1996. Il brano è rimasto in testa alle classifiche per diverse settimane.

La band è composta da Peter Freudenthaler, Volker Hinkel, Thomas Mangold, Roland Röhl e Ralf Wochele e a partire dal debutto ha pubblicato in totale sei album. Nel 2003 ci sono stati alcuni cambiamenti fra i membri. L’attività prosegue ancora oggi.