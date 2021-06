Quando Charlton Heston ritirò il Telegatto

Era il 1988, quando, dopo essere stato premiato per "Dynasty", Charlton Heston riceveva un Telegatto speciale per la sua carriera. "Sono stato fortunato in Italia, ho lavorato qui molte volte ed è sempre stato meraviglioso", ha dichiarato l'attore in un italiano perfetto. "Ancora più meraviglioso è il pubblico italiano, vi ringrazio per questo premio".

Nome d'arte di John Charles Carter, negli anni di attività Heston ha preso parte a numerose pellicole di successo, diventando l'attore simbolo di molti film di fantascienza impegnata a cavallo tra gli anni Sessanta gli anni Settanta. Da ricordare il suo ruolo nel kolossal biblico-storico "Ben-Hur", per il quale ha vinto l'Oscar al miglior attore nel 1960.