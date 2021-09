Tra i dischi più famosi di Pino Daniele, figura “Dimmi cosa succede sulla terra”, pubblicato il 12 marzo del 1997, che rappresentò un successo straordinario per il cantautore. Si trattò del secondo disco più venduto di quell'anno. A soli due giorni dalla sua pubblicazione, debuttò al secondo posto della classifica italiana per poi arrivare in vetta durante la seconda settimana di permanenza.

In questo album era presente la famosissima "Che male c'è" con cui il cantautore napoletano si aggiudicò la vittoria al "Festivalbar" del 1997. Nel 1998 lo stesso brano venne nominato Canzone Italiana dell’anno al Premio Italiano della Musica.

La canzone è un inno all’amore senza pensieri, alla necessità di rifugiarsi in un porto sicuro nei momenti di sconforto, senza la paura di essere giudicati o la vergogna di esternare le proprie inibizioni. Un testo senza tempo che continua ad essere amato a distanza di decenni.

Rivediamo Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio del 2015, a 24 anni dalla vittoria del "Festivalbar" nella sua Napoli osannato dai fan in delirio, mentre canta "Che male c'è".