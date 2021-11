L'esibizione di Enzo Jannacci con "Se me lo dicevi prima" a "Superclassifica Show 1989"

"Se me lo dicevi prima" è una canzone scritta da Maurizio Bassi ed Enzo Jannacci, pubblicata per la prima volta nel febbraio del 1989 e presentata al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto il secondo posto e il Premio della Critica.

Grazie al tono ironico e scanzonato con cui Jannacci era solito interpretare le sue canzoni, il brano affrontava il tema della droga, che iniziava a dilagare a Milano in quegli anni. Il testo, costruito sottoforma di discorso, parla della tossicodipendenza e cerca di dissuadere dall'uso di sostanze. In seguito questo "discorso" si trasformò in un personalissimo sistema di disintossicazione con cui Enzo Jannacci riuscì a salvare 70 ragazzi dal tunnel della droga. Rivediamo l'interpretazione sul palco di "Superclassifica Show" nel 1989.