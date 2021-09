Dodici anni fa ci lasciava Mike Bongiorno: eccolo con la famiglia a "Superclassifica Show" nel 1982

Ha fatto la storia della tv italiana, prima in Rai poi a Mediaset, diventando uno dei padri fondatori del piccolo schermo nel nostro Paese. L'8 settembre del 2009 moriva all'età di 85 anni Mike Bongiorno. Il re del tele-quiz, premiato 20 volte con il Telegatto, per 11 conduttore del Festival di Sanremo, fu stroncato da un infarto a Montecarlo, dove era in vacanza con la moglie Daniela Zuccoli. Ha lasciato tre figli: Michelino, Nicolò e Leonardo.

Per ricordarlo vediamo questa sua intervista a "Superclassifica Show" nel 1982 quando, in tv, presentava la sua famiglia dopo i primi 10 anni di matrimonio con la moglie.