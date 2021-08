Lene Marlin canta "Unforgivable Sinner" a "Festivalbar" 1999

Brano che segna il debutto di Lene Marlin in Italia e in Europa nel 1998, Unforgivable Sinner è forse una delle canzoni più popolari degli anni '90. Viene estratto dal primo album dell'artista norvegese, Playing My Game, uscito nel 1999 e contenente anche altri due successi: Sitting Down Here e Where I'm Headed.

Marlin ha venduto circa 4 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando una delle star scandinave più famose nella storia. Nel 2003 pubblica il secondo album, You Weren't There, e nel 2005 il terzo con Lost in a Moment, preceduto dal singolo How Would It Be. Segue infine Twist The Truth nel 2009. Dal 2017 la cantante è coach della versione norvegese di The Voice.