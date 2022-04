"La Grande Avventura" 1995, Marco Columbro racconta il suo primo provino

Marco Columbro è uno dei volti storici delle reti Mediaset.

nel 1979 è approdato in tv

Dopo aver debuttato come attore teatrale nella seconda metà degli anni Settanta, lavorando in spettacoli con la regia di Dario Fo,, partecipando alla prima edizione della trasmissione “Fantastico”, in onda su Rai 1.

A partire dal 1980 ha condotto il primo programma della giornata di Canale 5,

“Buongiorno Italia”

pupazzo Five

Pomeriggio con Five

Nel 1987 ha iniziato a condurre in pianta stabile “Tra moglie e marito”, programma del preserale di Canale 5

e dal 1981 è stato la voce del, mascotte della rete, presente in, uno dei primi dei contenitori di cartoni animati Mediaset.. Sull'onda del successo di questa trasmissione vince il suo primo Telegatto come personaggio maschile del 1989.

Negli anni Novanta ha riscosso molto successo il sodalizio artistico con Lorella Cuccarini con cui ha condotto diverse edizioni di varietà come “Paperissima” e “Buona Domenica”.

“Caro maestro”,

Come attore di fiction ha partecipato aserie televisiva di cui era il protagonista. Nel corso della sua carriera ha vinto 13 Telegatti.

In questo video tratto da

“La Grande Avventura”

Marco Columbro si racconta all'assistente di studio Enzo di Francesco: “Nel 1974 il 18 giugno fu il giorno in cui feci il mio primo provino in Rai come attore con lo stesso assistente di studio che ho poi incontrato a Canale 5 tredici anni dopo”.