Columbro e Cuccarini cantano "Basta un poco di zucchero" a "Bellezze sulla neve"

Rivediamo uno dei momenti più divertenti di "Bellezze sulla neve", programma televisivo andato in onda per due stagioni su Canale 5 tra il 1991 e il 1992: il duetto tra Marco Columbro e Lorella Cuccarini sulle note di "Basta un poco di zucchero", la canzone di Mary Poppins.

Il programma andava in onda il martedì ed era condotto per la prima volta da Columbro e Cuccarini, sodalizio che durerà per molti anni grazie alle conduzioni di fortunati programmi come "Paperissima" e "Buona Domenica". La parte comica era affidata a Francesco Salvi. La prima edizione ebbe molto successo e vinse il Telegatto come Miglior trasmissione di giochi in TV.