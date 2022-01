L'esibizione di Enzo Jannacci con "Silvano" a "Popcorn" nel 1981

Cantautore, pianista, compositore, attore, cabarettista e anche medico. Enzo Jannacci è stato uno dei protagonisti più rilevanti dello spettacolo e del mondo culturale italiano. In questo video è ospite a “Popcorn” nel 1981 e canta “Silvano”, il brano che apre la facciata B di "Ci vuole orecchio", il suo undicesimo album in studio. Il pezzo è stato scritto a sei mani pochi anni prima insieme al duo comico Cochi e Renato.

È considerato uno dei pionieri del rock and roll italiano, insieme ad altri personaggi della scena musicale come Adriano Celentano, Luigi Tenco, Little Tony e Giorgio Gaber. Con quest’ultimo in particolare formò i Due Corsari e pubblicò due album.