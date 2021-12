Natale 1980, Mino Reitano canta "Lettera a Pinocchio" a "Popcorn"

Classico per bambini, "Lettera a Pinocchio" è un brano composto da Mauro Panzieri nel 1959 e portato al successo dallo Zecchino d'Oro. Tra i tanti ad averla interpretata c'è anche Mino Reitano. Il cantautore e compositore nato a Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, la eseguì durante la puntata speciale dello show musicale "Popcorn" andato in onda nel giorno della vigilia di Natale del 1980.

Nonostante il brano non riuscì a vincere la kermesse musicale dedicata ai bambini, riuscì comunque a godere di grande successo grazie alle cover realizzate da moltissimi artisti italiani. Dopo la prima versione del 1960 realizzata da Johnny Dorelli, a eseguirla furono Rita Pavone, Gigliola Cinquetti, Duo Fasano, Gino Latilla, Rosanna Fratello, Quartetto Cetra e, appunto, Mino Reitano che riviediamo in questa clip.