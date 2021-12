L'abbraccio tra le ragazze di "Non è la Rai" e Vasco Rossi a "Vota la voce ‘93"

Le ragazze di "Non è la Rai" a "Vota la voce '93", concorso e festival musicale, si esibiscono sulle note di "Affatto deluse" in risposta alla canzone "Delusa" di Vasco Rossi, brano del 1993 che il cantautore aveva scritto dopo aver guardato alcune puntante del celebre programma di Gianni Boncompagni e in cui senza troppi giri di parole prendeva di mira le ragazze.

Le ragazze, dopo essersi esibite per la prima volta sulle note di "Affatto deluse", la nuova sigla scritta dallo stesso Boncompagni per l'edizione di "Non è la Rai" 1993-1994, scendono dal palco e accompagnate da Red Ronnie si stringono attorno a Vasco Rossi.