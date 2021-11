Nel 1994 usciva "Scatman", eccola cantata al "Festivalbar" nel 1995

Ve la ricordate Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)? Già sentendo le prime note è impossibile non riconoscerla. Il brano divenne il primo successo internazionale di Scatman John nel 1994-1995, nonostante il cantante fosse ormai 52enne, e fu uno dei più suonati nelle discoteche mondiali.

In Italia la canzone è conosciuta per essere stata utilizzata come colonna sonora del film-commedia “Selvaggi” (1995) e del film statunitense “Niente da Perdere” (con Tim Robbins e Martin Lawrence) nel 1997.

Nonostante il suo andamento giocoso, la canzone vuole essere un'esortazione ai giovani balbuzienti, proprio come il cantante, a non vergognarsi della propria condizione e a godersi la vita.

Rivediamo l’esibizione di Scatman John sul palco del "Festivalbar” nel 1995.