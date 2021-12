Anna Mazzamauro compie 83 anni: rivediamola a "Grand Hotel"

Mitica signorina Silvani della serie di film sul ragionier Ugo Fantozzi, il personaggio interpretato dal compianto Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro è nata a Roma il 1 dicembre 1938 e oggi spegne 83 candeline.

Nonostante sia nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo dell'impiegata vamp che ha fatto perdere cuore e testa al ragioniere più famoso d'Italia, ottenendo anche una nomination al Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista nel 1976 per "Fantozzi" e nel 1994 per "Fantozzi in paradiso", Anna Mazzamauro ha saputo distinguersi nel corso della sua carriera anche in numerosi ruoli drammatici. In occasione del suo 83esimo compleanno, rivediamola sempre dietro una scrivania ma questa volta nel lussuoso "Grand Hotel" dove ricoprì il ruolo di una particolare segretaria.