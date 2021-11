Nel 1995 esordiva in serie A Gigi Buffon: eccolo vittima di "Scherzi a parte"

Sono passati 26 anni dall'esordio di Gigi Buffon in serie A, rivediamo lo scherzo di cui fu vittima a "Scherzi a parte" nel 1999, con la partecipazione della sorella e della fidanzata del calciatore.

Il portiere è nato il 28 gennaio 1978 a Carrara, in Toscana. Da molti considerato il più grande numero 1 di tutti i tempi e i risultati confermano questa tesi: con i club, l'estremo difensore della Juventus, ha vinto 9 campionati di Serie A uno di Serie B, oltre a 6 Supercoppe italiane, 5 Coppe Italia, una Coppa UEFA, e una Ligue 1 con il Psg nella passata stagione. Colori di club a parte, il numero uno è entrato nel cuore di tutti grazie alle parate che hanno difeso la porta della nazionale.

Con la maglia azzurra, Buffon detiene il record di presenze (176), è stato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012, partecipando a cinque Mondiali quattro Europei e due Confederations Cup. Prima di entrare nel giro della nazionale maggiore ha vinto un Europeo di categoria con l'Under-21 nel 1996, e nello stesso anno ha preso parte ai Giochi olimpici.

L'ultimo record di Buffon è stato registrato proprio nella stagione in corso, eguagliando e superando Paolo Maldini con 647 presenze nel massimo campionato italiano. Suo anche il record di imbattibilità nel campionato italiano, avendo mantenuto la sua porta inviolata per 974 minuti nella stagione 2015-2016. Dopo gli inizi al Parma, il passaggio record alla Juventus, con cui ha vinto tutto. Poi la breve esperienza in Francia al Psg e i ritorni alla Juventus e di nuovo al Parma in questa stagione.