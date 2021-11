Buon compleanno Alessandro Del Piero, rivediamolo a "Fuego" nel '98

Tanti auguri ad Alex Del Piero. L'ex calciatore, considerato tra i più forti di sempre in Italia, compie 47 anni. Nato il 9 novembre 1974 a Conegliano, in provincia di Treviso, dopo l'esordio tra i professionisti con il Padova ha sempre vestito la maglia della Juventus fino a quando, a fine carriera, si è trasferito all'estero.

Sono state 19 le sue stagioni in bianconero, dal 2001 al 2012 con la fascia di capitano, che lo hanno reso una bandiera della Vecchia Signora, ma sempre apprezzato da tutti gli appassionati di calcio, indistintamente, per il suo talento indiscusso.

Soprannominato da Gianni Agnelli, Pinturicchio come il talentuoso e minuto artista del '400, Del Piero con la Juventus ha macinato record su record, di gol e presenze, vincendo sei scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane e l'ultima Champions League bianconera nel 1996, solo per citare alcuni dei trofei nella bacheca del campione veneto, rimasto nel club torinese anche dopo Calciopoli e la retrocessione in B.

Con la Nazionale il fantasista ha giocato ben tre campionati del Mondo, trionfando in Germania nel 2006, e quattro Europei.

Nel 2012, dopo l'addio alla Juve, si è trasferito dall'altra parte del mondo, in Australia, per giocare con la maglia del Sydney, prima di una breve parentesi indiana col Delhi Dynamos e il ritiro nel 2014. Da allora è opinionista tv. Per sei volte Del Piero è stato inserito tra i 50 candidati al Pallone d'oro e nel 1995 e 1996 si è classificato quarto.

In occasione del suo compleanno rivediamo una sua intervista del 1998 a "Fuego".