Ké canta "Strange World" a "Festivalbar" 1996

Al "Festivalbar" del 1996 il fascino "tribale" di Ké, cantante statunitense di origini francesi e cherokee, conquistò il pubblico col suo brano "Strange World". In una piazza Plebiscito a Napoli gremita da 200mila persone per la finale in onda su Italia 1 l'artista dallo stile in falsetto si esibì sul palco a piedi nudi. A un certo punto della canzone, arricchita da un assolo di violino, Ké si tolse la sua maglia verdognola per indossare quella azzurra del Napoli calcio, come a voler sancire un legame non scritto con la città ospitante.

Il brano "Strange World" ha venduto 6 milioni di copie in Europa e voleva essere per Ké un inno alla pace. L'artista americano, di cui è ignota l'età esatta, ottenne anche riconoscimenti nel campo della moda vincendo nel 1997 il titolo di Uomo Vogue. Rivediamo l'esibizione di Ké a "Festivalbar".