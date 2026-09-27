Jovanotti compie 60 anni: eccolo cantare "Ragazzo fortunato" al Festivalbar 1993

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, compie 60 anni. Nato a Roma il 27 settembre 1966, si è fatto notare ancora giovanissimo come disc jockey, per poi cimentarsi nell'hip hop e raggiungere la consacrazione definitiva tra i grandi cantautori della musica italiana. Dai primi singoli lanciati agli albori degli anni Novanta, come "Gimme Five" e "Gente della notte", fino a successi senza tempo come "L'ombelico del mondo", "Penso positivo", "Bella" e "A te", solo per citarne alcuni, Jovanotti si è saputo distinguere grazie a uno stile unico che ancora oggi fa cantare intere generazioni ai suoi concerti.
Nel corso della sua lunga carriera, Jovanotti vanta anche importanti collaborazioni. Nel 1994 è impegnato in un tour europeo con Eros Ramazzotti e Pino Daniele, lavora con Zucchero e Gianni Morandi, duetta con Cesare Cremonini, Elisa, Tiziano Ferro, Luca Carboni e molti altri, fino alla recente collaborazione con Alfa in "Buon Vento".
Nel 2010 firma la colonna sonora del film di Gabriele Muccino "Baciami ancora", canzone con la quale si aggiudica il David di Donatello. E ancora, di recente Jovanotti è stato nominato Commendatore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
"Sono Commendatore ed è un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un onore legato al lavoro, al mio lavoro di artista. E mi fa piacere che ci sia scritto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quindi vi riguarda: io sono "in arte Jovanotti", grazie a chi rende possibile questa arte", aveva dichiarato sui social in quell'occasione, rivolgendo poi un pensiero speciale ai genitori e un ringraziamento al presidente Sergio Mattarella.
Nel giorno del suo 60esimo compleanno, rivediamo la sua esibizione al "Festivalbar" 1993 con "Ragazzo fortunato", singolo tratto dall'album "Lorenzo 1992".