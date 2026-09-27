Jovanotti compie 60 anni: eccolo cantare "Ragazzo fortunato" al Festivalbar 1993

Nel 2010 firma la colonna sonora del film di Gabriele Muccino "Baciami ancora", canzone con la quale si aggiudica il David di Donatello. E ancora, di recente Jovanotti è stato nominato Commendatore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



"Sono Commendatore ed è un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un onore legato al lavoro, al mio lavoro di artista. E mi fa piacere che ci sia scritto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quindi vi riguarda: io sono "in arte Jovanotti", grazie a chi rende possibile questa arte", aveva dichiarato sui social in quell'occasione, rivolgendo poi un pensiero speciale ai genitori e un ringraziamento al presidente Sergio Mattarella.