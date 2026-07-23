Edoardo Bennato spegne 80 candeline, ecco i suoi successi a "Vota la Voce" 1990

Edoardo Bennato compie 80 anni. Nato a Napoli il 23 luglio 1946, negli anni si è affermato come uno dei cantautori più acclamati nel panorama musicale italiano grazie a una serie di successi senza tempo. Come dimenticare la profondità del brano "Un giorno credi", contenuto nell'album d'esordio "Non farti cadere le braccia" fino ai successi ottenuti con i concept album "Burattino senza fili" e "Sono solo canzonette".



Fin da giovanissimo, Edoardo Bennato coltiva la passione per la musica. Insieme ai fratelli Eugenio e Giorgio forma inizialmente il Trio Bennato, per poi trasferirsi a Milano con lo scopo di intraprendere gli studi di Architettura e tentare la carriera come solista.