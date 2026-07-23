Edoardo Bennato spegne 80 candeline, ecco i suoi successi a "Vota la Voce" 1990

Edoardo Bennato compie 80 anni. Nato a Napoli il 23 luglio 1946, negli anni si è affermato come uno dei cantautori più acclamati nel panorama musicale italiano grazie a una serie di successi senza tempo. Come dimenticare la profondità del brano "Un giorno credi", contenuto nell'album d'esordio "Non farti cadere le braccia" fino ai successi ottenuti con i concept album "Burattino senza fili" e "Sono solo canzonette".
Fin da giovanissimo, Edoardo Bennato coltiva la passione per la musica. Insieme ai fratelli Eugenio e Giorgio forma inizialmente il Trio Bennato, per poi trasferirsi a Milano con lo scopo di intraprendere gli studi di Architettura e tentare la carriera come solista.
I primi album escono negli anni Settanta e fin dal principio Bennato sa distinguersi grazie a uno stile unico che comprende testi e sonorità. L'artista si confermerà negli anni Ottanta, quando vive il suo periodo di massima ascesa grazie a brani entrati nella storia della musica come "Il rock del Capitan Uncino" e soprattutto "L'isola che non c'è".
E ancora, nel 1990 firma le Notti magiche degli azzurri ai Mondiali di calcio con "Un'estate italiana", brano interpretato insieme a Gianna Nannini.
Nello stesso anno, Bennato è tra gli artisti che prendono parte a "Vota la Voce", dove diventa protagonista di un divertente siparietto insieme ai conduttori Red Ronnie e Maria Teresa Ruta. Dopo aver intrattenuto il pubblico con un assaggio di "Un'estate italiana" e "Viva la mamma", Bennato regala l'interpretazione di "Rinnegato". Riviviamo il suo intervento nello storico programma in onda su Canale 5.