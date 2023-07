Auguri Alba Parietti, rivediamo la sua esibizione a "Festivalbar" 1987

Buon compleanno ad Alba Parietti, che lunedì 2 luglio compie 62 anni. Conduttrice, attrice e opinionista, all'inizio della sua carriera ha avuto una breve esperienza anche come cantante, come testimonia il video in alto, tratto dal "Festivalbar" 1987.

Personaggio controverso e divisivo, è spesso bersaglio degli hater online, che puntualmente zittisce con caparbietà. "Non mi sono mai sentita meglio in vita mia", scriveva lo scorso gennaio sul proprio profilo, rispondendo a chi l'accusava di volersi mettere troppo in mostra.

"Avrò tempo per rassegnarmi e dormire quando la vita non mi darà più modo di esistere, ma fino a quel momento mi voglio rappresentare nel modo che più mi somiglia: piacendomi", ha continuato Parietti. "Non c'è superficialità in questo, c'è consapevolezza, impegno e sfida alla vita, al tempo, ai luoghi comuni e alla morale", ha concluso.