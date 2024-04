Jerry Calà in versione chitarrista punk a "Professione vacanze" 1987

Ve lo ricordate Jerry Calà in versione cantante punk? Era il 1987 e in una puntata di "Professione vacanze", popolare miniserie di Italia 1, l'attore, protagonista nei panni del capo villaggio Enrico Borghini ,si scatenava sulle note del brano "Tu pattini e ti spettini". Ciuffo arancione, tuta in pelle con spille e borchie e chitarra elettrica: Calà si trasforma in Joey Ruvido e da vera rockstar scalda l'atmosfera del resort di Cala Corvino a Monopoli, in Puglia. Il telefilm ruota attorno al tentativo dell'animatore Borghini di risollevare le sorti di un villaggio turistico in crisi.

Diventato un telefilm cult, "Professione vacanze" annoverava oltre a Jerry Calà altri volti noti della tv come Mara Venier, con cui l'attore è stato sposato nel 1984, e Teo Teocoli. Nel 2017, in occasione dei 30 anni dalla prima puntata, nel villaggio in provincia di Bari si è tenuta un reunion del cast con Calà, Giorgio Vignali, Sandro Ghiani, Vito Schirone e Gegia. Rivediamo l'esibizione punk di Jerry Calà in una puntata di "Professione vacanze" 1987.