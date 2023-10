Ivano Fossati canta "La musica che gira intorno" a "Vota la voce"

Si tratta di uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano: è Ivano Fossati che, nato a Genova il 21 settembre 1951, nel corso degli oltre quarant'anni di carriera ha saputo spaziare nei generi musicali più diversi affermandosi come uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano.

La carriera di Ivano Fossati ha una prima svolta negli anni Settanta, in cui iniziò a dare vita a varie sperimentazioni che gli permisero di farsi conoscere e apprezzare dal mondo della musica italiana. La sua abilità nella composizione di melodie si afferma principalmente nella scrittura per altri artisti come "Un'emozione da poco" (scritta per Anna Oxa), "Dedicato" (per Loredana Bertè), "Non può morire un'idea" (per Mina) e "Pensiero stupendo", uscita nel 1978.

A metà degli anni '80, Fossati decide di voltare pagina: il compositore genovese decide quindi di abbandonare sonorità rock e progressive, per calarsi nella veste di cantautore: sarà quella la sua dimensione più congeniale che lo porterà all'incontro con Fabrizio De André con cui nacque una proficua collaborazione.

Il 2 ottobre 2011, ha pubblicato la sua ultima raccolta di inediti dal titolo "Decadancing", annunciando a sorpresa anche il suo ritiro dalle scene musicali affermando di non voler più produrre dischi né programmare future tournée