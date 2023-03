Ivan Cattaneo compie 70 anni: rivediamolo a "Popcorn" 1981

Buon compleanno Ivan Cattaneo. Nato a Bergamo il 18 marzo 1953 festeggia oggi i 70 anni. Artista eclettico e dissacratore ha raggiunto il successo nei primi anni Ottanta come si vede nella partecipazione del 1981 a "Popcorn", popolare trasmissione musicale di Canale 5. Nel video Cattaneo si scatena a ritmo di twist sulle note di "Una zebra a pois", sua personale cover della storica canzone di Mina del 1960 inserito nell'album "Duemila60 Italian Graffiati", un omaggio alle hit della musica italiana degli anni Sessanta.

Dopo il successo col brano "Polisex", Ivan Cattaneo ha intrapreso la carriera nelle arti figurative non lasciando tuttavia mai definitivamente la televisione dove è spesso ospite in qualità di opinionista. Nel 2018 ha partecipato come concorrente alla terza edizione di "Grande Fratello Vip". Rivediamo la sua esibizione sul palco di "Popcorn".