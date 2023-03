Giorgia canta "C'è da fare" a "Festivalbar" 1995

Chi si ricorda Giorgia cantare "C'è da fare" al "Festivalbar"? Nell'estate del 1995 l'artista romana, reduce dalla vittoria pochi mesi prima al Festival di Sanremo col brano "Come saprei", salì sul palco allestito in piazza degli Scacchi a Marostica, in Veneto per lanciare il suo nuovo singolo tratto dall'album "Come Thelma e Louise". A presentarla Federica Panicucci, al timone di quell'edizione insieme ad Amadeus e Laura Freddi.

Gli anni Novanta hanno segnato per Giorgia l'ascesa nelle classifiche musicali in Italia e all'estero. Nel corso della sua carriera l'artista, che di recente è tornata a cantare sul palco dell'Ariston col brano "Parole dette male", ha venduto in totale 7 milioni di dischi in Italia e la prima nella storia del Festival della Canzone italiana a conquistare quattro premi in quattro differenti categorie: Migliore Canzone, Premio Autori e Premio Radio e TV.

Rivediamo l'esibizione di Giorgia al "Festivalbar" sulle note di "C'è da fare".