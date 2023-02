Gianluca Grignani a "Festivalbar" 1996 canta "L'allucinazione"

Gianluca Grignani è ritenuto uno dei principali cantautori e musicisti della sua generazione. Anche lui sarà tra i 2 cantanti in gara in occasione della 73esima edizione del festival di Sanremo. Con oltre 30 anni di carriera alle spalle, Grignani ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, riuscendo a vendere oltre 5 milioni di dischi certificati da FIMI ed è considerato uno dei pilastri della musica rock italiana.

Cantautore, chitarrista e produttore discografico, la carriera di Grignani parte proprio dalla kermesse musicale che si svogle ogni anno in Liguria: a Sanremo Giovani 1994 partecipa con La mia storia tra le dita, per poi debuttare l'anno seguente nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Destinazione Paradiso, secondo estratto dall'omonimo album d'esordio che arrivò a vendere due milioni di copie nel mondo e che lanciò Grignani anche nel mercato sudamericano. Per celebrare la sua lunghissima carriera lo rivediamo, giovanissimo, esibirsi al Festivalbar" del 1996 con il brano L'allucinazione.