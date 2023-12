L'esibizione di Ivan Cattaneo a "Popcorn" 1981

Vi ricordate Ivan Cattaneo a "Popcorn"? Era il 1981 quando il cantautore si scatenava con un twist sul palco della trasmissione. In quegli anni, l'artista rispolvera le canzoni degli anni '60 dando vita all'album di successo "2060 Italian graffiati". Nel 1982 Ivan Cattaneo torna sui suoi passi di cantautore con l'album "Ivan il terribile".

Durante tutta la seconda metà degli anni '90 alterna la sua attività live di musicista e cantante a quella di pittore e artista multimediale. In una recente intervista, Ivan Cattaneo ha dichiarato di essere stato uno dei primi artisti a fare coming out pubblicamente e un'intervista recente ha rilevato: "A 15 anni mi rinchiusero in manicomio perché rivelai di essere omosessuale. Ai tempi era considerata una malattia mentale".