Natalino Balasso e il cinema erotico a "Zelig - Facciamo cabaret" 1999

Nel 1999 Natalino Balasso sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret" conduceva la sua personale battaglia contro il doppiaggio nel cinema erotico. Intervistato da Simona Ventura, al timone insieme a Massimo Boldi della terza edizione dello show comico di Italia 1, il cabarettista originario di Porto Tolle non si capacita del fatto che nei film la sua voce, dallo spiccato accento veneto, venga interpretata da un altro e per questo grida allo scandalo. Poi racconta le difficoltà ne mestiere a luci rosse da in particolare quando si trova a lavorare con "attori di spessore".

Per anni nel cast di "Zelig" Balasso ha spaziato tra televisione, cinema e teatro recitando insieme alla Compagnia degli Gnorri così come nei monologhi. Vincitore in due edizioni del Premio satira Forte dei Marmi per le categorie "teatro comico" e "monologhi", nel 2019 l'artista veneto ha partecipato al programma "Adrian" di Adriano Celentano. Rivediamo la gag di Natalino Balasso sul cinema erotico a "Zelig - Facciamo cabaret" 1999.