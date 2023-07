L'incontro tra Indro Montanelli e Mike Bongiorno ai "Telegatti" 1987

Ventidue anni fa ci lasciava Indro Montanelli. Il noto giornalista, il cui nome completo era Indro Alessandro Raffaello Schizògene Montanelli, moriva a Milano il 22 luglio del 2001: nato a Fucecchio il 22 aprile del 1909 è stato un punto di riferimento per la cultura italiana, oltre che uno dei più popolari giornalisti del Novecento.

Conosciuto e apprezzato per la concisione della sua scrittura, cominciò la sua attività giornalistica durante il Ventennio fascista. Per circa quarant'anni al "Corriere della Sera", lasciò il noto quotidiano milanese per contrasti sulla nuova linea politica della testata. Decise quindi di fondare un nuovo quotidiano, di cui fu anche direttore “il Giornale", che voleva rappresentare le forze produttive della società, in particolare della piccola e media borghesia lombarda.

Nell'anniversario della sua morte, lo rivediamo in questo video d'annata insieme a Mike Bongiorno, durante la cerimonia di premiazione dei Telegatti 1987. Insieme al conduttore, Montanelli ricorò quando i due si conobbero per la prima volta nel carcere di San Vittore. Il giornalista era stato arrestato nel 1943 per aver diffamato il regime, mentre il conduttore si trovava in carcere in quanto era una staffetta partigiana."Sono passati tanti anni da allora e oggi siamo qua, senz'altro più allegri" concluse il conduttore, strappando una risata al pubblico.