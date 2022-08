Il successo della "Tv Svizzera" di Aldo, Giovanni e Giacomo a "Mai dire Gol"

Tra le tante risate che ci ha regalato, in questi anni, il trio comico composto da

Aldo, Giovanni e Giacomo,

Mai dire Gol

non si possono non ricordare le celebri gag della "Tv Svizzera". I tre comici lo hanno lanciato il loro "mini-format" all'interno di "", dove fecero il loro debutto nell'edizione del 1996-1997.

Con il nome "gli svizzeri", i tre hanno interpretato il signor

Rezzonico

Huber

Gervasoni

Tel chi el telùn

Potevo rimanere offeso!

, il poliziottoe lo stilista Fausto. Personaggi che, nel 1999, sono stati riproposti all'interno dello spettacolo teatrale "" e che, nel 2001, sono stati protagonisti di un intero show teatrale, dal titolo "".

Nella puntata in alto della "Tv Svizzera", in particolare, vediamo Rezzonico e Gervasoni in un insolito e anche insidioso nascondino. Il tutto, come sempre, commentato dalla

Gialappa's Band