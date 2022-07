Lene Marlin canta "Unforgivable Sinner" a "Festivalbar" 1999

Nel 1998 Lene Marlin, che all'epoca aveva appena 18 anni, riscosse un grande successo con il singolo

inserito nel suo album di debutto. Divenuta celebre soprattutto in Europanel 1999 grazie anche ad altri singoli come, ha venduto più di 4 milioni di dischi in tutto il mondo e questo fa di lei una delle artiste norvegesi di maggior successo nella storia.

La cantante è anche l'autrice del testo e della musica del brano

che ottenne un grande successo nel suo Paese, dove venne inserito nella colonna sonora del film Schpaa di Erik Poppe, ma anche in Italia dove raggiunse la prima posizione in classifica. Rivediamo la sua esibizione al "Festivalbar" 1999.