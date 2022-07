Quella volta che Boy George fu ospite di Mike Bongiorno nel 1983

Boy George

, pseudonimo di George Alan O'Dowd, è un cantautore e disc jockey inglese di origini irlandesi. Nel 1983 partecipò, insieme ai, alla trasmissionedi, divertito dal look del cantante. "Abbiamo conosciuto un gruppo eccezionale di cui sentiremo parlare parecchio in avvenire, ricordatevi questo nome, i Culture Club, che sono venuti in esclusiva per noi, questo brano molto bello e molto orecchiabile", diceva il presentatore.

Il gruppo musicale synth pop britannico

si è formato in Inghilterra nel 1981. Si sciolsero una prima volta nel 1986 per dare spazio alla carriera solista del cantante Boy George. Per celebrare i venti anni di carriera si riunirono nel periodo 1998-2002. Divennero famosi in particolare per le due canzoni Do You Really Want to Hurt Me e Karma Chameleon.