È il 1994: i New Kids On the Block cantano "Never Let You Go" a "Non è la Rai"

"Never Let You Go" è un singolo dei New Kids on the Block e inserito nel loro album del 1994 “Face the Music”. La canzone vede Jordan Knight cantare come voce solista e Donnie Wahlberg rappare. È stato pubblicato durante il calo di popolarità del gruppo e non è riuscito a ottenere buoni risultati nelle classifiche statunitensi, come i singoli precedenti.

Ha raggiunto la posizione numero 42 nella classifica dei singoli del Regno Unito e la posizione numero 18 nelle classifiche canadesi. "Never Let You Go" è stato l'ultimo singolo dei New Kids on the Block pubblicato prima dello scioglimento nel giugno 1994 fino alla loro reunion del 2008.

Rivediamoli nella loro performance nel 1994 a “Non è la Rai”.