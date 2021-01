"I ragazzi della 3C" andava in onda 34 anni fa: ecco la sigla

Chicco, Bruno Sacchi, Sharon Zampetti, Massimo Conti, Rossella Schnell. Nomi che per chi è stato adolescente alla fine degli Anni Ottanta non passano di certo inosservati ma che anzi richiamano alla mente i pomeriggi passati davanti al teleschermo in attesa dei protagonisti di una delle serie televisive più amate dai ragazzi dell’epoca: "I ragazzi della 3 C", che ha debuttato sul piccolo schermo il 13 gennaio del 1987 e che è considerata uno dei telefilm più innovativi dell’epoca.

Al centro della narrazione gli amori e le amicizie di una classe di adolescenti dell’immaginario liceo romano “Giacomo Leopardi”. Sebbene le stagioni andate in onda siano state solo tre per un totale di 33 episodi, il successo di Chicco e compagni è stato tale da renderlo uno dei telefilm con più repliche nella storia. Per celebrarlo riascoltiamo "Fire Lady" di Christal, prima storica figlia poi sostituita nella seconda stagione da "Studiare in jeans".