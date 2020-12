Buon compleanno Ivana Spagna: eccola cantare con Paola Cortellesi nel 2000

Buon compleanno Ivana Spagna. La cantautrice, nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio, nel veronese, compie 66 anni. Una carriera iniziata nel 1969 quando ancora quindicenne partecipò al concorso musicale "Girogarda" proseguita poi negli anni Settanta nelle discoteche italiane dove si esibiva con il suo gruppo Opera Madre, composto dal fratello Giorgio Theo e dal compagno dell’epoca Alfredo Larry Pignanoli.

Oltre cinquant’anni di carriera in cui Ivana Spagna ha venuto circa 10 milioni di dischi venendo scelta nel 1994 come voce italiana per la colonna sonora del classico Disney "Il re leone”. Tante le canzoni che hanno fatto storia da "Easy Lady" a "Gente come noi", passando per "E Io penso a te" fino a "Con il tuo nome" canzone con cui nel 2000 si è esibita, proprio nel giorno del suo compleanno, a "Mai Dire Gol", al fianco di Paola Cortellesi, che la imitava con tanto di parrucca bionda.