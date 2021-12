Giornata mondiale contro l'Aids: i dubbi sul tema dei ragazzi di "Generazione X" 1995

Dal 1982, nel mondo sono decedute di Aids oltre 25 milioni di persone. Per questo, ogni anno il primo dicembre, è indetta la giornata mondiale contro l'Aids: in modo da diffondere le giuste misure di prevenzione e rendere consapevoli i giovani (ma non solo) dei comportamenti e degli stili di vita da adottare. Giovani come quelli che nel 1995, a "Generazione X", hanno esposto i propri dubbi e le perplessità in studio di fronte a un medico, pronto a rispondere a tutte le loro domande.



Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono più 75 milioni le persone infettate a partire dal 1982 e più di 37,9 milioni quelle che oggi convivono con il virus dell’HIV.