Giorgio Gaber ci lasciava 18 anni fa: eccolo ai Telegatti del 1991

Era il primo gennaio 2003 quando ci lasciava Giorgio Gaber. Il cantautore milanese di origini triestine, nato il 25 gennaio 1939, non aveva ancora 64 anni ed era da tempo malato.

Il "Signor G", come era chiamato dai suoi fan, citando uno dei suoi personaggi, ha lasciato un grandissimo vuoto nel mondo artistico e intellettuale italiano. Cantante e chitarrista di successo negli anni '60, Gaber iniziò la carriera con Enzo Iannacci, Luigi Tenco e Giampiero Reverberi: sfondò in tv e divenne presto anche attore e regista teatrale, tra i precursori del genere teatro-canzone. Sposato con Ombretta Colli dal 1965, Giorgio Gaber ebbe una figlia e due nipoti. Eccolo nel 1991 in una delle sue rare apparizioni televisive: quando consegnò il Telegatto al giornalista Enzo Biagi assieme ad Enzo Jannacci.