La poesia di Natale di Flavio Oreglio a "Zelig" 2000-2001

Vi ricordate la poesia di Natale di Flavio Oreglio? Era la stagione 2000-2001 e il comico - con completo nero, capelli al vento e leggio, per dare quel tocco di pathos in più - saliva sul palcoscenico di "Zelig", per declamare un'inedita composizione per le feste.

"La neve, le luci, l'albero", declamava il cabarettista, immerso nella sua tipica luce azzurra. "Tutto qui quel che mi ricordo dell'incidente".

Cabarettista e scrittore, Oreglio fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo nel 1985, conquistando rapidamente riconoscimenti come il Premio Rino Gaetano e pubblicando diversi album musicali.

Collabora con figure di spicco della comicità milanese, tra cui Nanni Svampa e Marina Massironi, prima di ottenere la celebrità a livello nazionale proprio grazie alla sua partecipazione a "Zelig".