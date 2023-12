Anna Maria Barbera, alias Sconsolata, legge le lettere delle sue fan a "Zelig Off" 2003

Vi ricordate Anna Maria Barbera a "Zelig Off"? Nel 2003 Sconsolata leggeva le lettere delle sue fan le quali lamentavano problematiche d'amore. "Sono qui per una puntata hard e infatti vado a rispondere a un argomento piuttosto delicato stasera" esordisce la comica. "Tu per me sei la bandiera della sensualità femminile" scrive una fan.

"Non ti scandalizzare ma mio marito mi ha chiesto un rapporto orale - prosegue leggendo Anna Maria Barbera - Cara se ti posso essere utile il piacere è un terno all'otto, sono più le volte che non esce che quelle che esce. L'altra sera giravo per casa in déshabillé quando mio marito mi fa: stasera non lo so che effetto mi fai, dimmi qualcosa di erotico!" Ha concluso ironicamente Sconsolata.