Ve la ricordate Natolia, l'artista "tutto pepe" interpretata da Marina Massironi? Nell'edizione 1998 di "Zelig - Facciamo cabaret" l'umorista cecoslovacca saliva sul palco con un obiettivo: presentare una puntata dello show comico di Italia 1, condotto quell'anno da Simona Ventura. La gag parte con la spiegazione del nome Natolia tradotta come "donna vivace e passionale", tutto l'opposto dello stile monocorde che rimane tale persino quando inizia a cantare un brano rock. L'artista, che si autodefinisce la "Tina Turner di Praga", si scusa con il pubblico per l'assenza del coro delle mondine bulgare "finite in una risaia vicino a Novara" e infine lascia il posto a Ventura.

Tra i personaggi più famosi interpretati da Massironi, Natolia appare spesso al fianco del trio Aldo, Giovanni e Giacomo in versione dei mimi di Bratislava. Insieme a loro l'attrice originaria di Legnano (Milano) ha recitato come protagonista femminile in spettacoli teatrali e al cinema nella trilogia iniziata con il fim cult "Tre uomini e una gamba" del 1997. Rivediamo la gag di Marina Massironi nei panni di Natolia a "Zelig - Facciamo cabaret" 1998.