Celine Dion ricorda il suo esordio a "Superclassifica Show" 1994

"Ho iniziato a cantare quando avevo 5 anni", così nel 1994 Celine Dion ai microfoni di "Superclassifica Show" ripercorreva l'esordio di una passione che l'ha portata ad affermarsi tra la artiste musicali più influenti al mondo con oltre 200 milioni di dischi venduti. Intervistata da Maurizio Seymandi, ideatore e conduttore per quindici edizioni del programma di Canale 5, Dion riconosce il ruolo della fortuna per emergere nel mondo dello spettacolo, un ambiente competitivo ma, come afferma, caratterizzato dalla presenza di "tanti artisti di talento".

Vincitrice di 5 Grammy Awards, Celine Dion ha pubblicato canzoni cult sia in lingua francese sia in inglese come "The Power of the Dream", interpretata alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Atlanta 1996, "The Power of Love" e "My Heart Will Go On", colonna sonora del film campione di incassi di James Cameron "Titanic" con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Nel 2021 l'artista canadese ha annunciato la cancellazione del tour mondiale a causa della Sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che intacca le corde vocali. Rivediamo l'intervista di Maurizio Seymandi a Celine Dion ai microfoni di "Superclassifica Show" nel 1994.