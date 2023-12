I Fichi d'India e i loro Neri per caso a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1999

Nelle vesti dei "Neri per caso" i Fichi d'India fanno il loro ingresso sul palco di "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1999. "Non credevo che le stelle cadessero il 10 di agosto finché una non mi ha colpito. Un fagiolo quando muore lo seppelliscono in una tombola" recitano a ritmo di "tichi-tic" Bruno Arena e Max Cavallari.

"Il mio cane è talmente intelligente che un giorno lanciando un legnetto nel lago è andato a prenderlo noleggiando un pedalò. Era talmente brutta che ha fatto un incidente ed è migliorata" conclude il duo dei Fichi d'India la cui consacrazione al grande pubblico è arrivata dal palcoscenico delle trasmissioni "Zelig" e "Colorado".