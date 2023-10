Flavio Oreglio e Marina Massironi cantano a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1998

Forse in molti non lo sanno, ma Marina Massironi, oltre che con Aldo, Giovanni e Giacomo, ha diviso il palco anche con Flavio Oreglio. Nel 1998, per esempio, i due si esibirono a "Zelig - Facciamo Cabaret".

Nello sketch, che vi riproponiamo nel video qui sopra, i due intonano una canzone sulla solitudine. "Cantarla da solo sarebbe banale", dice il comico milanese, prima di presentare la collega, che avanza tetra indossando un lungo abito nero.

"La solitudine è un tema difficile, problematico", annuncia l'attrice prima dell'esibizione. "Personalmente ho iniziato a sentirmi sola fin da piccola: quando sei figlia unica e ti fanno dormire in un letto a castello, ti senti sola".

Nato nel 1958 in provincia di Milano, Flavio Oreglio si laurea in Biologia con specializzazione in Ecologia e dopo aver iniziato a lavorare come insegnante, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo dilettandosi inizialmente come musicista e cantautore.

Tra le personalità comiche con cui inizia a collaborare spicca Marina Massironi, che dopo aver studiato recitazione si cimenta nelle prime opere teatrali. Nella seconda metà degli anni ottanta, la sua vita sentimentale e professionale si intreccia con quella di Giacomo Poretti, con cui darà vita al duo Hansel & Strüdel.

Il loro matrimonio dura quattro anni, ma il divorzio non inciderà sulla collaborazione che Marina Massironi intraprenderà Giacomo, entrato nel frattempo a far parte del celebre trio con Aldo e Giovanni.