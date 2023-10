Fiorello balla con le ragazze di "Non è la Rai"

Vi ricordate Fiorello ballare con le ragazze di "Non è la Rai"? Era il 1994 quando il conduttore assieme ad Ambra Angiolini chiamava le ragazze sul palco per un ballo improvvisato. "Dove sono le scatenate? Ok ragazzi siamo a "Non è la Rai", siamo contenti di esserci" commentava Fiorello mentre si muoveva a ritmo di musica.

Sul palco dello storico programma ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, anche Ambra Angiolini, ai tempi al timone della trasmissione, si lasciò andare in un ballo scatenato insieme alle altre ragazze e all'ospite della puntata, l'attore e showman Fiorello.