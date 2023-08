Ficarra e Picone e la difficoltà con l'euro a "Zelig Circus" 2003

Ficarra e Picone sono stati una tra le coppie di comici più amate di "Zelig". Lo show comico di Canale 5 lanciò il duo siciliano che ottenne un grandissimo successo in brevissimo tempo. Salvatore Ficarra e Valentino Picone riuscirono, infatti, ad affermarsi grazie a diversi personaggi: dai calciatori "panchinari" dell'Inter fino ai "nati stanchi".

In questo video, datato 2003, li rivediamo affrontare uno sketch sui rincari: Ficarra e Picone a "Zelig Circus" interpretavano due scansafatiche siciliani che vivono di espedienti. Picone, infatti, parlando dell'arrivo dell'euro (che l'anno precedente aveva sostituito la lira, ndr) spiegava i problemi che stava affrontando la tipografia del figlio. Dal dialogo, però, si evince che l'attività è legata semplicemente alla stampa di banconote false, tanto che Ficarra gli suggerisce un'idea per aumentare i guadagni: "Perché non stampate le banconote da 13 euro? Così 3 euro li tenete di guadagno".