Fedez compie 31 anni: ecco come il successo lo ha cambiato

Tanti auguri a Fedez. Il rapper, nato a Milano il 15 ottobre 1989, compie 31 anni e sarà una festa doppia visto che solo pochi giorni fa lui e sua moglie, Chiara Ferragni, hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio, a meno di tre anni dalla nascita del primogenito Leone.

Una carriera, quella di Federico Lucia (questo è il vero nome del cantante), iniziata su Youtube con canzoni e video autoprodotti. Il primo vero successo arriva nel 2013 grazie a "Cigno Nero", un duetto con Francesca Michielin, con cui Fedez tornerà a collaborare l'anno successivo con un altro brano che scala le classifiche, "Magnifico", inserito nell'album "Pop Hoolista".

Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa: dopo la parentesi televisiva come giudice di "X Factor", Fedez fonda una sua etichetta discografica con J-Ax, con cui pubblica nel 2017 il disco "Comunisti col Rolex". Proprio una citazione nel singolo "Vorrei ma non posto" fa conoscere casualmente Fedez e Chiara Ferragni: la loro relazione porta alla nascita il 19 marzo 2018 del piccolo Leone e al matrimonio, pochi mesi dopo, in Sicilia. La coppia d'oro, fortemente impegnata anche nel sociale, può vantare su Instagram un totale di 30 milioni di follower.