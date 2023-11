Federica Panicucci e il gioco del martello a "Buona Domenica" 1994

Cosa non si fa per evitare una martellata in testa? Lo sa bene Federica Panicucci che nel 1994 partecipava al gioco "Né sì né no" all'interno di "Buona domenica", contenitore pomeridiano di Canale 5 condotto in quella edizione da Gerry Scotti e da Gabriella Carlucci. La showgirl si sottoponeva alla "macchina della verità" dove le risposte a quesiti fuorvianti determinavano il punteggio delle squadre capitanate da Scotti e Carlucci. Nei due minuti a disposizione Panicucci rispondeva colpo su colpo alle domande a raffica su carriera e vita sentimentale.

Nel corso del gioco Federica Panicucci ha modo di ripercorrere il debutto televisivo nel programma di Enzo Tortora "Portobello". A metà anni Novanta con la conduzione di "Festivalbar", kermesse musicale dell'estate di Italia 1 la sua carriera nel piccolo schermo come presentatrice prende il largo. Dal 2009 Panicucci conduce il talk show mattutino di Canale 5 "Mattino Cinque News". Rivediamola intervistata da Gabriella Carlucci a "Buona Domenica".