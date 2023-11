L'incontro tra Mago Forest e Raul Cremona nei panni di Silvano a "Zelig - Facciamo cabaret" 1998

Per la prima volta insieme. i due illusionisti conducono una serie di esperimenti di prestigio

Ve li ricordate Mago Forest e Raul Cremona eseguire numeri di prestigio insieme? Nel 1998 a "Zelig - Facciamo Cabaret", i due illusionisti si incontravano per la prima volta nello show comico di Italia 1 condotto in quell'edizione da Simona Ventura. Mr. Forest, inizialmente da solo, tenta di incantare il pubblico rompendo un vaso con la propria bacchetta magica, ma si ferisce un dito. Poi chiama il suo "maestro" Silvano il mago di Milano che entra enunciando il celebre motto "Sim salam bim". Il mago meneghino vaga sul palco ripetendo i suoi incantesimi per poi essere inseguito da Mr. Forest, il quale lo invita a eseguire trucchi di illusionismo con carte da gioco e pezzi di stoffa.

Alla formula magica di Silvano, Mr. Forest risponde con quella di "Yuri Chechi" ed ecco apparire all'improvviso un naso finto sul suo volto. Il personaggio interpretato da Raul Cremona è un'imitazione in chiave comica dell'illusionista veneziano Silvan, sostenitore della "psicomagia", teoria secondo la quale lo spettacolo di prestigiatore deve essere accompagnato da una gestualità funzionale in grado di influenzare il pubblico. Rivediamo il primo incontro tra i maghi Forest e Silvano sul palco di "Zelig - Facciamo caberet" nel 1998.